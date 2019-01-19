أول تعليق من منى فاروق بعد الفيديو الإباحي

علقت لأول مرة الفنانة منى فاروق، بعد الضجة الواسعة التي أحدثها الفيديو الإباحي لها، وذلك بنشر صورة على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "منى" على حسابها الذي يحمل علامة زرقاء تشير لأنه موثق: "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على إنستجرام غير ده، وماليش أي أكونت على فيسبوك أو تويتر"، ونفت علاقتها بأي حسابات أخرى، وأي مواد تنشر عليها، سواء مكتوبة أو مصورة، وأوضحت أن هذا تصريح منها شخصيا.

وكان آخر ما نشرته "منى" عبر هذا الحساب، صورة شخصية لها، بتاريخ 10 يناير الجاري.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، مقطع فيديو "فاضح" على حد وصفهم ظهرت فيه "منى"، بصحبة الفنانة شيماء الحاج، وهما بملابس شبه عارية ويرقصان بشكل جريء، مطلع يناير الجاري.

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