"دون ملابس" وبـ"مصاصة".. يسرا اللوزي في جلسة تصوير جديدة بعدسة "محمود عاشور"

نشر مصور المشاهير محمود عاشور، جلسة تصوير جديدة للفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يسرا" بوجهها وكتفها، دون ارتداء ملابس، في إطلالة جريئة، مع إمساكها بـ"مصاصة" كبيرة الحجم، ذات ألوان متعددة.

وأشار مصور "فوتو سيشن" إلى المشاركين في إطلالة "يسرا"، وهم: خبير التجميل الواضع للمكياج علاء التونسي، ومصفف الشعر"حمو محسن"، بالإضافة إلى مصمم الأزياء أحمد عبدالله، على الرغم من عدم ظهور الفنانة بأزياء في "فوتو سيشن".

يشار إلى أن الفنانة يسرا اللوزي، أعلنت قبول تحدي "بدل البلاستيك"، الذي أطلقته السفارة البريطانية في القاهرة، بهدف تقليل استخدام البلاستيك الشهر الماضي، لمدة أسبوع تابعة لمبادرة "مصر الملهمة"، وتدعم الجهود الدولية، لزيادة الوعي بتلوث البلاستيك في جميع أنحاء العالم، وإشراك الأفراد والمنظمات المعنية في أداء واجبهم لخفض النفايات.

ونشرت اللوزي، صورتها عبر "انستجرام"، معلقة، "أنا قبلت التحدي من يوم الحد اللي فات.. بإني أقلل استخدام البلاستيك ذو الاستخدام الواحد كجزء من مبادرة مصر الملهمة وبتحدى أصحابي يعملوا زيي".

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