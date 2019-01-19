كتب ياسر ابراهيم - السبت 19 يناير 2019 02:29 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 19-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

ننشر في هذا التقرير اليومي مباريات اليوم السبت 18-1-2019، أو جدول مباريات اليوم السبت، والذي يمتليء بجميع المباريات الشيقة والمهمة في عالم الساحرة المستديرة..

ويشهد جدول مباريات اليوم السبتمباراة ريال مدريد اليوم، ومباراة ليفربول اليوم، والزمالك اليوم أمام اتحاد طنجة.

جدول مباريات اليوم السبت 19-1-2019

الدوري المصري

المقاولون العرب 15:00 النجوم

بيراميدز 18:00 طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون 14:30 ليستر سيتي

بورنموث 17:00 وست هام يونايتد

واتفورد 17:00 بيرنلي

نيوكاسل 17:00 كارديف سيتي

ساوثهامبتون 17:00 ايفرتون

مانشستر يونايتد 17:00 برايتون

ليفربول 17:00 كريستال بالاس

أرسنال 19:30 تشيلسي

دوري أبطال إفريقيا

فيتا كلوب 18:00 سيمبا

أسيك أبيدجـــــان 18:00 لوبي ستارز

شباب قسنطينة 21:00 مازيمبي

ماميلودي صنداونز 21:00 الوداد البيضاوي

الدوري الإسباني

ريال مدريد 17:15 اشبيلية

هويسكا 19:30 اتلتيكو مدريد

سيلتا فيجو 21:45 فالنسيا

الكونفيدرالية الإفريقية

موكورا سبور 15:30 الهلال السوداني

بترو اتليتكو 17:00 ستاد مالي

ساليتاس 18:00 النصر

نصر حسين داي 18:45 أهلي بنغازي

الزمالك 19:00 اتحاد طنجة

نهضة بركان 20:00 دياراف داكار

كايزر تشيفز 20:00 زيسكو

حسنية اغادير 21:00 جيما أبا جيفار

الدوري الإيطالي

روما 16:00 تورينو

أودينيزي 19:00 بارما

انترناسيونالي 21:30 ساسولو

الدوري الألماني

أوجسبورج 16:30 ف.دوسلدورف

آ. فرانكفورت 16:30 فرايبورج

باير ليفركوزن 16:30 مونشنجلادباخ

شتوتجارت 16:30 ماينز

هانوفر96 16:30 فيردر بريمن

لايبزيج 19:30 بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ب. س. جيرمان 18:00 جانجون

نيم أولمبيك 21:00 تولوز

موناكو 21:00 ستراسبورج

ريمس 21:00 نيس

الدوري البرتغالي

بيلينينسيش 17:30 تونديلا

سبورتينج لشبونة 20:00 موريرنسي

بوافيستا 22:30 بورتيمونينسي