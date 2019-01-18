فساتين سواريه من بلقيس فتحي اختاري الأجمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يناير 2019 02:39 مساءً - ممّا لاشك فيه أنّ بلقيس فتحي تُعتبر واحدة من أكثر النجمات أناقة في اطلالات السهرة، حيث إنّ خياراتها غالبًا ما تكون مدروسة بعناية ومتجددة، أحيانًا يغلب عليها النمط الفاخر، وأحيانًا تكون ميّالة للأسلوب الشبابي العصري، ومؤخرًا شاهدناها في موديلات فساتين سورايه رائعة ومبتكرة، تستطيعين أن تستوحي منها في مناسباتكِ المقبلة.



بلقيس فتحي في فستان ذهبي من فارازا منان:



شاهدنا بلقيس فتحي في أحدث اطلالاتها في اطلالة فاخرة ومبهرة في فستان باللون الذهبي من تصميم فارازا منان Faraza Manan، مستوحًى من الأزياء الباكستانية التقليدية بأكمام طويلة وياقة مبرومة، ووشاح يمتد على الكتف، خصره مزين بحزام وقصته التنورة منسدلة، وقد نسقت معه العديد من المجوهرات الذهبية التي أضفت المزيد من الفخامة على الاطلالة.





بلقيس فتحي في اطلالة ملكية باللون الأزرق:



شاهدنا بلقيس فتحي مؤخرًا في اطلالة ملكية باللون الأزرق، اختارت فيها فستانًا من التول المطرز برسومات الورود الناعمة من دون أكمام، ومحدد الخصر بحزام قماشي من دار “أماتو” Amatoo ونسقت معه كاب طويلًا من التول الأزرق أيضًا، مزينًا بالكشكش أضفى فخامة لافتة على اللوك بشكل عام.







بلقيس فتحي فستان مميز باللون البنفسجي من فؤاد سركيس:



ولإحدى المناسبات الخاصة اختارت بلقيس فتحي فستانًا مميزًا تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية من “فؤاد سركيس” Fouad Sarkis باللون البنفسجي، مزينًا بربطة عند الرقبة، وله حزام من المخمل على الخصر، تمتد عليه كشاكش ناعمة تضفي عليه لمسات من الأنوثة.





فستان سواريه باللون الأبيض تألقت به بلقيس فتحي:



اطلالة فاخرة في فستان باللون الأبيض اعتمدتها بلقيس فتحي في إحدى المناسبات الرسمية من “أزي أند أوستا” Azzi&Osta بتصميم مستوحًى من فساتين الأميرات، مطرز بحبات من الكريستال البراقة، من دون أكمام وتنورته منفوشة، وقد اختارت معه مجوهرات ناعمة.



فساتين سورايه مميزة وفاخرة اختارتها بلقيس فتحي مؤخرًا، شاهدي الصور واختاري الأجمل.

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