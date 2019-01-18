كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 02:10 مساءً - شاهد… قصة حياة حلا الترك علي ام بي سي 4

كشفت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك عن مفاجأة جديدة وهي برنامج خاص سيحمل اسمها «حلا» وسيتحدث عن حياتها ومشوارها الفني.

وقد نشرت حلا، عبر حسابها عل انسغرام، الفيديو الاعلاني للبرنامج أما فيما يخص موعد عرضه فلم تكشف الترك أي تفاصيل سوى أنه قريب، مشيرة إلى أنه سيعرض على قناة «mbc 4».

واستقبل جمهور حلا هذا الإعلان بحماس كبير، مرحبين بالفكرة ومتساءلين عن موعد عرض البرنامج بالتحديد، وأعرب عدد كبير منهم عن فرحتهم بهذا المشروع والذي سيقربهم أكثر من نجمتهم، وسيجعلهم يرونها بشكل مختلف ويعرفون عنها المزيد، خصوصا أن حياتها مليئة بالأحداث والأسرار.

وكانت الترك اختيرت مؤخرا كوجه إعلاني لإحدى ماركات العدسات الملونة، وظهرت في أكثر من لون عدسات، كما قررت تغيير خصل شعرها ليتناسب مع فكرة العدسات الملونة وهو اللوك الذي أعطاها مظهرا أكبر عمرا.