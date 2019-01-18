كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 11:20 صباحاً - لجنة المسابقات تحسم مصير برشلونة في كأس الملك

برشلونة

من المنتظر أن يحسم قاضي لجنة المسابقات، مصير نادي برشلونة في منافسات كأس ملك إسبانيا سواء بالاستمرار أو الإقصاء.

ويواجه البارسا خطر الإقصاء من المسابقة رغم الفوز على ليفانتي والتأهل للدور ربع النهائي.

وتعود الأزمة إلى مشاركة شاومي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة ارتكب مخالفة بذلك، لأن اللاعب شارك وهو معاقب بالإيقاف مع برشلونة ب.

وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن حجة برشلونة في قضية شاومي، اللجوء للمادة 56.1 من القانون والتي تنص على أن العقوبة الخفيفة وهي الإيقاف من 1 إلى 3 مباريات يجب أن تنفذ في نفس المسابقة التي أوقف فيها اللاعب.

أما حجة ليفانتي) مادة (56.3)، هي أن لاعبي الرديف، إذا تمت معاقبتهم في فئتهم، لن يكونوا قادرين على اللعب مع الفريق الأول، حتى يكونوا قد نفذوا العقوبة.

وعلى ليفانتي أن يقدم الشكوى للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت إسبانيا اليوم الجمعة، لأن القرعة تبدأ في تمام الخامسة، ويجب أن يكون الرد سريعًا من قبل قاضي لجنة المسابقات.