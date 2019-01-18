كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 09:57 صباحاً - الليلة - الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الساورة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب 20 أغسطس، بولاية بشار، بالجزائر.

يقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط.

يدخل الأهلي المباراة، بقائمة طويلة من الغيابات تتمثل في غياب سعد الدين سمير وأحمد فتحي وحسام عاشور وهشام محمد والثلاثي الهجومي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن، ما يعني أن كل خطوط الملعب بالنادي الأهلي بها غيابات، الأمر الذي يسبب أزمة كبيرة للفريق الأحمر، فيما نجح الجهاز الطبي للأهلي، في تجهيز وليد سليمان، صانع ألعاب الأحمر، للمباراة بعدما اشتكى من معاناته من كدمة في أصبع القدم، قبل أن يشارك في مران الفريق الأخير ليؤكد جاهزيته للمباراة.

كما أن الحضور الجماهيري ربما يشكل ضغط على الأهلي، خاصة أن المباراة تقام على ملعب 20 أغسطس بمدينة بشار، التي تعد معقل فريق شبيبة الساورة، وهذا الملعب يتسع لنحو 20 ألف متفرج، إلا أن خبرات لاعبي الأحمر ستمكنهم من عبور هذه العقبة، لاسيما أن هذا الملعب يعتبر صغيرًا عن المباريات التي يخوض عليها الأهلي مبارياته الكبرى مثل ملعب برج العرب، إلا أنه قد يكون عامل ضغط كبير على لاعبي الأحمر، بسبب قرب المدرجات من الملعب، بجانب قوة وشراسة الجمهور الجزائري الذي لا يتوقف عن تشجيع اللاعبين طيلة الـ90 دقيقة، في الوقت الذي يضم الأهلي بين صفوفه في الوقت الحالي لاعبين لم يخوضوا أي مباريات تحت مثل هذه الضغوطات.

يتسلح الأهلي بضم صفقاته الجديدة في قائمة المباراة، بالإضافة لعودة جونيور أجايي، الذي تم قيده في قائمة الأحمر الأفريقية، الأمر الذي قد يجعله يقود هجوم الفريق غدًا خاصة بعد إصابة المغربي وليد أزارو، كما من المنتظر، أن تشهد المباراة الظهور الأول لحمدي فتحي، المنضم حديثًا لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي، لدعم خط الوسط، وذلك بعدما ظهر في المباراة السابقة أمام فيتا كلوب، حسين الشحات، المنضم من العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

على الجانب الأخر، يدخل فريق شبيبة الساورة الجزائري، المباراة ولديه الكثير من الدوافع لتحقيق الثلاثة نقاط، خاصة بعد تعرضه للهزيمة بثلاثة أهداف دون رد، من فريق سيمبا التنزاني في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهي الهزيمة الثقيلة التي دفعت رئيس النادي للهجوم على لاعبي الفريق، بجانب تعبير الجماهير عن غضبهم من مستوى اللاعبين، حيث تعاهد الجميع داخل النادي الجزائري على التعويض أمام الأهلي في الجولة المقبلة، وهو ما يعني أن الساورة سيتعامل مع المباراة بشراسة كبيرة ورغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على أول 3 نقاط في المجموعة.