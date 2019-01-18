كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 02:23 صباحاً - ملكة الاغراء "هبة داغر" تتجاوز المحظور و تظهر عارية .. صور

بعد أن أثار المتابعون سابقاً موضوع الشبه الواضح برأيهم بين الممثلة اللبنانية ​هبة داغر​ وزميلتها الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، الأمر الذي إستغربته الأخيرة مؤكدةً أنها بعيدة الشبه عنها، فملامح وجهها ولون بشرتها مختلفة تماماً، عادت وأثارت داغر مرّة جديدة شبهها بإحدى النجمات ولكن هذه المرّة بنجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​.

وأشار الكثير من المتابعين إلى أنها حاولت التشبه بكيم، وهو الأمر الذي أكدته هي من خلال تعليقها على إحدى الصور بالقول "À la Kim".





