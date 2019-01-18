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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 02:23 صباحاً - ملكة الاغراء "هبة داغر" تتجاوز المحظور و تظهر عارية .. صور
بعد أن أثار المتابعون سابقاً موضوع الشبه الواضح برأيهم بين الممثلة اللبنانية هبة داغر وزميلتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الأمر الذي إستغربته الأخيرة مؤكدةً أنها بعيدة الشبه عنها، فملامح وجهها ولون بشرتها مختلفة تماماً، عادت وأثارت داغر مرّة جديدة شبهها بإحدى النجمات ولكن هذه المرّة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وأشار الكثير من المتابعين إلى أنها حاولت التشبه بكيم، وهو الأمر الذي أكدته هي من خلال تعليقها على إحدى الصور بالقول "À la Kim".
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