كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 02:23 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 18-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

على عكس المعتاد، ينتظرنا يوم جمعة مليء بالمباريات النارية. الأهلي والإسماعيلي والمغامرات الإفريقية مستمرة.

الإسماعيلي يستضيف الإفريقي التونسي في موقعة عربية نارية منتظرة تنطلق في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1 ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس الوقت، يلعب أورلاندو بايرتس أمام هوريا ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري الأبطال على قناة بي إن سبورتس 2.

في التاسعة مساءً، يحل الأهلي ضيفا على شبيبة الساورة الجزائري في لقاء يبث على قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب الترجي التونسي أمام بلاتينيوم من زمبابوي في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 2.

وتنطلق مباريات الجولة الـ 20 في الدوري الإسباني. يلعب خيتافي أمام ألافيس في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويعود من جديد الدوري الألماني بعد فترة التوقف.

بايرن ميونيخ يحل ضيفا على هوفنهايم في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

مباريات اليوم الجمعة 18-1-2019

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بيراتس مع حوريا 6:00 مساء

الإسماعيلي مع النادي الأفريقي 6:00 مساء

الترجي الرياضي مع بلاتينيوم 9:00 مساء

شبيبة الساورة مع الأهلي 9:00 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

خيتافي مع ديبورتيفو ألافيس 10:00 مساء

الدوري الألماني الدرجة الأولى

هوفنهايم مع بايرن ميونيخ 9:30 مساء

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

ليل مع أميان 9:45 مساء