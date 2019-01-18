كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 02:23 صباحاً - موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

يستأنف الأهلي منافساته الأفريقية عندما يحل ضيفًا على نظيره شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

استهل الأهلي مشواره بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم

من المقرر، أن تُقام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب 20 أغسطس، بولاية بشار، بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري الأبطال

وتعرض المباراة حصريا عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 على القمر الاصطناعي "سهيل سات" و"نايل سات"، نظرًا لحصولها على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري

يقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط.