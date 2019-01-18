كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 18 يناير 2019 02:23 صباحاً - الفرق المتأهلة لدور الثمانية من كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا

انتهت مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوز برشلونة على ليفانتي والتأهل إلى دور الثمانية، بنتيجة المباراتين 4/2.

وبتأهل برشلونة، اكتمل عدد الفرق المتأهله إلى الدور ربع النهائي، قبل القرعة التي ستقام اليوم الجمعة، لمعرفة المواجهات والتي بكل تأكيد ستكون قوية، نظراً للأندية التي تأهلت.

أتلتيكو مدريد أبرز الغائبين عن دور الثمانية، بعدما خرج من دور الـ16 أمام جيرونا بعدما انتهت المواجهة 3/3 على ملعب ميتروبوليتان، ولكن بنتيجة المباراتين 4/4 يتأهل جيرونا، استناداً لأفضلية الهدف خارج الأرض.

ريال مدريد هرب من فخ ليجانيس، فبعد ان كان فائزاً بثلاثية في مباراة الذهاب على سانتياجو بيرنابيو، تجنب الهزيمة بأكثر من هدف في لقاء الإياب.

وقد يكون هناك كلاسيكو مبكراً بدور الثمانية في حالة أوقعت القرعة ريال مدريد بمواجهة برشلونة.

إليكم الأندية التي تأهلت بالكامل لدور الثمانية

برشلونة

ريال مدريد

إشبيلية

إسبانيول

جيرونا

ريال بيتيس

خيتافي

فالنسيا