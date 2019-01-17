مكياج عيون ملون على طريقة النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يناير 2019 08:53 مساءً - يعد مكياج العيون الملوّن حالياً، أبرز اتجاهات موضة المكياج، وهو يلاقي انتشاراً واسعاً، لا سيما لدى النجمات العالميات، والدليل ظهورهن أخيراً بمكياج عيون ذات ألوان قد يعتبرها البعض غريبة وغير مألوفة.

فإذا كنت من محبات مكياج العيون الملون، اعتمديه على طريقة النجمات العالميات.



مكياج عيون برتقالي

قد تعتقدين ربما أن اللون البرتقالي لا يمكن اعتماده في مكياج العيون، لكن آن الأوان لتجربة هذا اللون في الحصول على مكياج جذاب ولافت للأنظار، من خلال اعتمادك مكياج عيون برتقالياً مضيئاً على طريقة النجمة إيما ستون، مترافقاً مع لمسة ناعمة من الظلال الذهبية والبرونزية الخفيفة. وأكملي طلتك بأحمر الشفاه الوردي اللامع.



مكياج عيون أزرق

إذا كنت من عاشقات اللون الأزرق، فلا تترددي في اعتماد مكياج العيون الأزرق فوراً، فهو موضة رائجة جداً، واعتمديه بأسلوب النجمة ليلي كولينز التي اعتمدت مكياج العيون الأزرق الزاهي، مترافقاً مع الظلال الترابية المحايدة تحت الحاجبين مباشرةً، وقد اعتمدت معه في المقابل أحمر الشفاه باللون البني الشوكولاته.



مكياج العيون المرجاني

يجتاح اللون البانتون الكوراي، Living Coral، أو المرجاني، عالم الموضة خلال 2019، لا سيما أنه لون يبعث الحياة والنشاط في إطلالة المرأة. وهذه المرة، لا تترددي في اعتماد مكياج العيون المرجاني على طريقة النجمة Vanessa Hudgens، التي اختارت المكياج المرجاني الموحد للعيون والبشرة والشفاه، كما ارتدت فستاناً باللون نفسه.



مكياج العين الأزرق – البنفسجي

إن كنت من محبات مكياج العيون بألوان متعددة، بإمكانك الآن اعتماد مكياج العيون الأزرق والبنفسجي بأسلوب الفنانة Rowan Blanchard، حيث استخدمت ظلال العيون الزرقاء في الزاوية الداخلية للعين، فيما أتت الظلال البنفسجية ممتدة الى خارج العين. ولمظهر متكامل، استخدمت النجمة أحمر الشفاه باللون الخمري الجذاب.

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