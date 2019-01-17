قناع الوجه الذي لا تستغني عنه ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يناير 2019 08:53 مساءً - هل تحلمين بالحصول على بشرة مثالية ومتوهجة كبشرة ميغان ماركل؟ الأمر بسيط جداً، فدوقة سوسيكس تواظب على استخدام مجموعة من أقنعة الوجه المفيدة والفعالة في تجديد البشرة والحفاظ على حيويتها وإشراقتها. لكن بدلاً من شراء هذه الأقنعة الباهظة الثمن، بإمكانك تحضيرها بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية متوافرة في منزلك. في هذا المقال، سنعرفك الى طريقتين لتحضير ماسك للوجه يخوّلك الحصول على بشرة كبشرة ميغان ماركل نفسها.



الطريقة الأولى

أخلطي ملعقة صغيرة من الكركم وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند. حركي الخليط جيداً وطبقيه على بشرة وجهك. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها نظفي وجهك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ. يشكل هذا الماسك مزيجاً رائعاً ومفيداً جداً للبشرة، حيث أن زيت جوز الهند يعمل على ترطيب البشرة، فيما يعمل الكركم على تهدئتها وتفتيح لونها.

الطريقة الثانية

امزجي كمية متساوية من الشوفان المطحون والعسل الطبيعي، من ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك، مع الحرص على تدليك بشرتك بلطف بحركات دائرية هادئة، بعدها شطفي وجهك جيداً بالمياه الدافئة. فالشوفان يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، أما العسل فيساعد في التخلص من حب الشباب ويهدئ الالتهابات ويمنحك بشرة ناعمة.

نتائج

اختاري طريقة واحدة من الطريقتين اللتين ذكرناهما، وذلك وفق ما تحتاج إليه بشرتك، وستلاحظين الفرق من الاستخدام الأول، إذ ستطرأ على بشرتك تحولات جذرية حيث ستصبح مشرقة ومتوهجة. وما أدراكي، فقد يتقدم أمير أجنبي وسيم لخطبتك في الليلة التالية؟!

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