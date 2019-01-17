كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 08:24 مساءً - بالمواعيد - مواجهات دور الـ16 لكأس أمم آسيا 2019

كأس آسيا 2019

تحددت اليوم مواجهات دور الـ 16 لكأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات، بعد نهاية مرحلة المجموعات . وتأهل إلى دور الـ16 كل من الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)، الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)، إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)، السعودية وقطر (المجموعة الخامسة)، اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة). وجاءت مواجهات دور الـ16 بمواجهة السعودية مع اليابان ، والإمارات وقيرغيزستان ، وتايلاند مع الصين ، وإيران وعمان ، والأردن وفيتنام ،وأستراليا وأوزبكستان ،وكوريا الجنوبية والبحرين وقطر والعراق . الأحد 20/1 تايلند X الصين 2:00 ايران X عمان 4:30 الأردن X فيتنام 7:00 الاثنين 21/1 اليابان X السعودية 2:00 الإمارات X قيرغيزستان 4:30 أستراليا X أوزبكستان 7:00 الثلاثاء 22/1 كوريا ج X البحرين 4:30 قطر X العراق 7:00

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