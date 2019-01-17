كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 03:55 مساءً - السعودية تحظر "البصل المصري".. والزراعة: لم يصلنا إخطار

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من مصر.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، الدكتور سند حربي، في القرار الذي عمم اليوم، إن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميا، لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، إلى أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، إنه لم يرد إخطاراً رسمياً بالقرار حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم بحثه والتعرف على أسبابه ومعالجتها مع الجانب السعودي.