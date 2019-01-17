كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 03:55 مساءً - نصاب جديد - سامى الهلالي يفر للأردن بعد النصب على موظفى شركته ورجال أعمال

كشف موظفون في مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار وشركة أموال وأعمال، عن أن المجموعة أغلقت مقرها في مصر منذ سبعة أشهر دون أن تفي بالتزاماتها المالية في كافة تعاملاتها مع الجهات أو الموظفين.

وقال موظف آخر فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه لم يتسلم الراتب منذ نوفمبر من عام ٢٠١٧ إلى أن تم إغلاق الشركة، مشيرا إلى أن صاحب الشركة وعدهم أكثر من مرة بتسليم مستحقاتهم، لكنه ظل يتهرب بحجةأ رفض الحكومة إدخال أموال تخص الشركة وموظفيها تقدر بملايين الدولارات.

وأكدت مصادر أخرى من داخل المجموعة أن رئيس مجلس إدارة المجموعة فرّ من مصر إلى الأردن، بعد أن تراكمت عليه الديون بما فيها رواتب الموظفين والمستحقات المترتبة عليه لأصحاب العقار وشركات تأجير السيارات وكذلك الحراسات الخاصة، ووجود شيكات بدون رصيد تم اخذ رفض عليها.

وكشفت مصادر أخرى أن رئيس مجلس إدارة المجموعة عليه قضايا مرفوعة، وأوضحت أن هناك بلاغات مقدمة ضد رئيس مجلس إدارة المجموعة من شيكات بدون رصيد وقضايا رواتب الموظفين.

وبينت أنه تم استصدار احكام قضائية بحقه تترواح ما بين سنتين وثلاثة وأربع سنوات في قضايا شيكات مختلفة ودعاوى قضائية بسبب عدم سداد أجور عقارات و مقرات الشركة ورواتب العاملين بالشركة.