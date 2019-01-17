امتحانات المنصورة الإعدادية اليوم.. تسريب اللغة الإنجليزية وتأجيل امتحان الدين

أدى اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان اللغة الانجليزية، وكان من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانين التربية الدينية واللغة الإنجليزية، إلا أنه تم تأجيل امتحان الدين.

وقال جلال حماد، ولي أمر طالب بالصف الثالث الإعدادي، في إحدى مدارس المنصورة بنطاق حي غرب المنصورة، أثناء حديثه لـ"هُن": "تم تأجيل دخول الطلاب اللجان حتى الساعة تسعة ونص، وبعد دخولهم اللجان أخبرهم المراقب أنهم هيمتحنوا إنجليزي فقط والدين الأربعاء مع مادة العلوم".

وتابع: "أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية قراره بتأجيل امتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي إلى الأربعاء عقب امتحان العلوم".

وأثار القرار غضب الطلاب، الذين قالوا: "الطلبة كان ذاكروا خلاص ليه يتأجل الامتحان تاني وحتى لو الامتحان اتسرب هي دي غلطة مين بالضبط؟".

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