بالصور| قبل عقد قرانها.. 8 معلومات عن الأميرة فوزية لطيفة ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول، عبر "فيسبوك"، عن عقد قران الأميرة فوزية لطيفة، وهي ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني، الذي يعتبر آخر ملوك مصر.

وأوضحت الصفحة الرسمية بأن عقد القران سيكون السبت المقبل، في منزل الملك أحمد فؤاد الثاني، في مدينة جينف السويسرية.

ورصد "هن" بعض المعلومات عن الأميرة فوزية لطيفة، وهي حفيدة الملك فاروق الأول، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق:

1- ولدت الأميرة فوزية لطيفة في موناكو، منذ 12 فبرير عام 1982، وتبلغ من العمر 37 عامًا.

2- والدتها هي دومينيك فرانس بيكار، الزوجة السابقة للملك أحمد فؤاد الثاني.

3- سميت بهذا الاسم تيمنًا بشقيقة جدها الإمبراطورة فوزية، أما "لطيفة" فهو اسم الشهرة، ويعتبر أيضًا مجاملة لـ"لطيفة حمو" زوجة ملك المغرب الأسبق الحسن الثاني.

4- أشقاؤها هم الأمير محمد علي، ولد في القاهرة عام 1979، والأمير فخر الدين الذي ولد في المغرب عام 1987.

5- تتزوج الأميرة فوزية من رجل مسلم فرنسي يدعى سيلفان هونودو، ويبلغ من العمر 39 عامًا.

6- يعمل "سيلفان" في في شركة إلكترونيات بإمارة موناكو.

7- وتعمل الأميرة فوزية في مجال العلاقات العامة والإعلام، كما أنه سبق لها العمل في مجال إدارة الأعمال بمصر، حينما كانت تعيش في القاهرة.

8- ومن المقرر، أن يكون حفل زفافها الذي ينعقد السبت المقبل، مقتصر على أفراد العائلة المالكة والأصدقاء المقربين، ومنهم الأميرة ياسمين كريمة الأميرة فريال، وأحفاد الأميرة فائقة، وحفيد الأميرة فوقية نجلة الملك فؤاد من الأميرة شويكار.

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