كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 02:12 مساءً - عاجل وحصري .. تعرفوا علي حكم المحكمة في قضية العلاوات الخمس الان

عاجل وحصري .. تعرفوا علي حكم المحكمة في قضية العلاوات الخمس الان

عاجل وحصري .. تعرفوا علي حكم المحكمة في قضية العلاوات الخمس الان

عاجل وحصري .. تعرفوا علي حكم المحكمة في قضية العلاوات الخمس الان

قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80 ٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، لجلسة 21 فبراير المقبل.

ووصل المئات من أصحاب المعاشات ، الى مقر مجلس الدولة بالدقي ، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من اخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وأكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من اصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظاراً لحكم المحكمة

أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.