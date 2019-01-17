كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 12:48 مساءً - من هى الناشطة الإباحية التي احتضنت رهف في كندا .. 12 معلومة عن منى الطحاوي

كشفت مصادر عن 12 معلومة جديدة عن الناشطة الإباحية صاحبة الشعر الأحمر التي احتضنت رهف القتون في كندا واحتفت بوصولها.

ووفقًا لـ”المدينة”، فمنى الطحاوي أمريكية من أصول مصرية عمرها 51 عاما وتصنف نفسها ناشطة حقوقية وصحفية وتقيم في نيويورك وتقدم نفسها أنها مسلمة ليبرالية علمانية وحصلت على الجنسية الامريكية في عام 2011م .

تنحصر أفكارها في الجنس والإباحية و هجومها المستمر على الحجاب معتبرة الحجاب سببا في التحرش ولها أفكار كثيرة تدور حول الجنس ونظرتها له وتستهدف حاليا من خلال حسابها في تويتر الفتيات المسلمات في كل الدول الاسلامية عامة والمملكة خاصة من خلال التحريض على رفض الانقياد للقيم والعادات والتعاليم الدينية وتدعوهن للتمرد تحت شعار الحرية.

ويعرف عن منى الطحاوي أنها مثيرة للجدل وكانت قد اعتقلت في أمريكا بعد عام من حصولها على الجنسية في 2012 بسبب ضجة أثارتها حينما قامت بطلاء إعلان اعتبرته يحرض على المسلمين واعتقلت من شرطة نيويورك.

من هي منى الطحاوي؟

* أمريكية من أصول مصرية.

* عمرها 51 عاما.

* حصلت على الجنسية الأمريكية في عام 2011م.

* تنحصر أفكارها في هجومها المستمر على الحجاب.

* محرضة للسعوديات تحت شعار حقوقي مزيف.

* تكره الرجال.

* تدعو لممارسة الجنس في الشوارع.

* تنادي بإسقاط النمطية في العلاقات.

* ترى في الحجاب سببا في التحرش.

* لها أفكار كثيرة تدور حول الجنس.

* تحرّض على رفض الانقياد للقيم والتعاليم الدينية.

* اعتقلت في أمريكا بعد عام من حصولها على الجنسية في 2012.