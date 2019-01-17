كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 11:20 صباحاً - ياسر إبراهيم يظهر في التشكيل الأساسي للأهلي أمام شبيبة الساورة

الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب "أوت 1995" استعدادا لمباراة الغد أمام شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير على ملعب اللقاء، وذلك وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الأهلي قد خاض تدريبا خفيفا أول أمس الثلاثاء عقب وصوله إلى فندق الإقامة، ثم أدى تدريبا قويا أمس الأربعاء، ركز خلاله لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، على كيفية الضغط على الخصم في كافة أرجاء الملعب، والتمرير السريع ومن لمسة واحدة.

ومن المنتظر أن يمنح لاسارتي في تدريبات اليوم بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية لتنفيذها في مباراة الغد التي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة الغد مفتقدا خدمات العديد من لاعبيه بسبب الإصابة وفي مقدمتهم أحمد فتحي وحسام عاشور ومروان محسن وهشام محمد وصلاح محسن، ووليد أزارو.

ويواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة كبيرة في مباراة الغد لعدم تواجد مهاجم صريح في قائمته بسبب الإصابات التي ضربت الثلاثي صلاح محسن ووليد أزارو ومروان محسن.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأحمر لتجهيز النيجيري جونيور أجاي بعدما تم قيده في قائمة الفريق وإمكانية الاعتماد عليه في خط الهجوم في مباراة الغد.

وعلى الرغم من قيام مسئولى الأهلي بقيد حمدي فتحي في قائمة الفريق الإفريقية إلا أن مسألة الدفع أساسيا في لقاء الغد سيكون صعبا، حيث يفضل لاسارتي إشراك كريم نيدفيد في خط الوسط لتعويض غياب المصاب هشام محمد.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الغد مشاركة الوافد الجديد ياسر إبراهيم، في خط الدفاع بدلا من ساليف كوليبالي الذي رحل رسميا إلى الشرطة العراقي، حيث حرص لاسارتي على عقد جلسات مع الوافد الجديد للقلعة الحمراء لتجهيزه نفسيا للمباراة ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

واستقر لاسارتي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به المارد الأحمر مباراة الغد والتي سيبحث خلالها عن الفوز الثاني في المجموعة لمواصلة انطلاقته في البطولة وقطع خطوة هامة نحو التأهل للدور المقبل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي غدا كالتالي، في حراسة المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وعلي معلول، وعمرو السولية وكريم نيدفيد ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر.

وعلى جانب آخر يواجه مسئولو الأهلي أزمة كبيرة في ملف الراحلين عن الفريق الأحمر، حيث يرغب النادي في رحيلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بينما يشترط اللاعبون الرحيل نهائيا.

ومن المنتظر أن يحسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر هذا الملف عقب عودة الفريق من الجزائر وخوض مباراة شبيبة الساورة، لفرض حالة من الاستقرار على الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.