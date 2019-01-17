كتب ياسر ابراهيم - الخميس 17 يناير 2019 12:57 صباحاً - وفاء صادق: والدي مكتشف عمرو دياب و العمل في السينما مش حركاتي

قالت الفنانة وفاء صادق إن والدها المخرج عادل صادق هو مكتشف المطرب عمرو دياب فنيا، مرجعة سبب انحصار أدوارها في شخصية الفتاة المصرية الطيبة إلى ملامح وجهها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات ما بيعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى، وسهير جودة المذاع على فضائية «cbc» أن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» بطولة الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، كان بداية صداقتها الحقيقية لحنان ترك ومنال سلامة.

وأكدت أن الفنانة منال سلامة كانت حاملا في الشهر الرابع خلال تصوير مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

وعن عدم مشاركتها في أعمال فنية للسينما، أكدت وفاء صادق: «العمل في السينما محتاج حركات وأنا مش بتاعة حركات، ولذلك رفضت الكثير من الأعمال السينمائية».