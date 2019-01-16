كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 05:25 مساءً - عاجل البدري فرغلي: أخبار جديدة لأصحاب المعاشات قبل حكم العلاوات الخمس بساعات
عاجل البدري فرغلي : أخبار جديدة لأصحاب المعاشات
عاجل البدري فرغلي : أخبار جديدة لأصحاب المعاشات
انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأصحاب المعاشات، فيديو لرئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، يتحدث فيه عن الحكم الخاص بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، متوجهًا لهم برسالة هامة أن الحكم سيكون في صالح أصحاب المعاشات.
وقال البدري فرغلي في الفيديو: "أن المحكمة حكمت لكل صاحب معاش باستعادة 80% من العلاوات الخمسة لكل من كانوا يتقاضوها أثناء عملهم في الخدمة، والمهم أن ينفذ الحكم دون الرجوع إلى القضاء وبالمسودة ودون إعلان.
إليكم الفيديو المنتشر على صفحات أصحاب المعاشات كاملًا:
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