كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 03:58 مساءً - فنان يخاطر برسم وشم زبون معصوب العينيين في تحدي بيرد بوكس

صور فنان للوشم في البرازيل نفسه وهو يرسم وشما لعميل معصوب العينيين في نسخته الخاصة من "تحدي بيرد بوكس".

فبعد إطلاق فيلم"ساندرا بولوك" الجديد "Bird Box” في ديسمبر الماضي، بدأ الناس يصورون أنفسهم وهم يفعلون أشياء خطيرة معصوبي العينين، وغالبا ما تنتهي بنهاية كارثية.

وتم تسجيل مقطع فيديو لرجل يرسم وشما لعميل معصوب العينيين في سانتا كاتارينا.

وظهر فنان الوشم يتحسس بشرة الرجل لفترة وجيزة قبل أن يبدأ بالرسم، وعندما كان ينحرف كان العميل يساعده في توجيه يده وسط ضحكاتهم العالية.

ويمكن رؤية العميل يضحك عندما بدأ يقارن النتيجة بالصورة، لكن فنان الوشم بمجرد أن تخلص من عصابة العين أكد له أن رسم خطوط قليلة ستساعده في الحصول على رسمته كما يتوقع.