ألوان مناكير رائجة جداً... تعرفي إلى الأجمل بينها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يناير 2019 02:00 مساءً - إن كنت تفتشين عن ألوان مناكير رائجة جداً وتحاكي موضة الأظافر، فقد جمعنا لك في هذا المقال مجموعة من أجمل ألوان المناكير التي تلاقي انتشاراً واسعاً في الوقت الحالي، فاختاري منها ما يناسبك.

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الرمادي اللامع

المناكير الرمادي اللامع هو أحد ألوان المناكير الأكثر رواجاً وانتشاراً خلال هذا الموسم، فكوني السباقة واستخدميه على أظافرك، فهو سيضيف إليك لمسة مميزة، لا سيما أن هذا اللون هو شتوي بامتياز ويتماشى مع الملابس التي ترتدينها في هذا الفصل. بإمكانك استخدام المناكير الرمادي اللامع من مجموعة Essie Concrete Glitter Nail Polish Collection.



الأزرق الداكن

لا شك أن ألوان المناكير الداكنة ملائمة جداً لأجواء الشتاء، لا سيما الأزرق الداكن، فاستخدميه على أظافرك من دون تردد، إذ إنه سيضفي الفخامة على أظافرك ويمنحك طلة مميزة. وإذا كنت تفتشين عن مناكير أزرق داكن يدوم طويلاً، فاختاريه من مجموعة OPA .



الخمري

المناكير الخمري هو أحد أكثر ألوان المناكير روعة وجمالاً خلال فصل الشتاء، فهو سيمنحك الدفء في ظل الأجواء الباردة ويضفي على أظافرك أناقة لا مثيل لها. بإمكانك اختياره الآن من ماركة JINsoon، وتمتعي بلون أظافر مثالي.



البني الفاتح

من المعروف أن اللون البني هو أحد الألوان المفضلة لدى النساء خلال فصل الشتاء، لذلك لا تترددي في اعتماد المناكير البني الفاتح خلال هذا الموسم، فهو يتلاءم جداً مع الأجواء الشتوية، كما أنه يتلاءم مع مختلف ألوان الملابس. بإمكانك اختياره من ماركة NAILS INC.



الأخضر النيون

إن كنت تمتلكين شخصية جريئة، وتحبين الموضة والاتجاهات الجديدة في عالم المناكير، اعتمدي الآن المناكير الأخضر النيون، فهو سيخرجك من الملل والروتين، ويشعرك بالحيوية والانتعاش. بإمكانك استخدام المناكير الأخضر النيون من ماركة شانيل.

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