كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 01:32 مساءً - مشاركة عنيفة للنجوم فى تحدى من 10 سنين فاتوا .. شوفوا الفضايح

"#10yearchallenge"، أو تحدى الـ 10 سنوات، تحد جديد انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، وملخصه نشر صورة للمشارك فيه حديثة وأخرى تسبقها بـ 10 سنوات، ليظهر الفرق بين الصورتين.

وشارك الملايين من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عبر هذا التحدى، الذى شهد تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل، لاسميا أن البعض استخدمه بصورة ساخرة، فمنهم من سخر من شكله قبل 10 سنوات، ومنهم من كسر قاعدة الـ 10 سنوات، وشارك بصور له خلال مرحلة طفولته وصورته الحالية ليتضح عدم تغير الشكل منذ الصغر بشكل كبير.

خوض هذا التحدى لم يقف عند المستخدمين العاديين، بل إن الشخصيات العامة والمشاهير اجتذبهم هوس المشاركة فى هذا التحدى المثير، فنشروا صوراً لهم لعام 2019، وأخرى عام 2019، وفيما استخدمت كوميكسات من قبل بعض المستخدمين للسخرية من عدم وجود صور لهم قبل 10 سنوات ليشاركوا فى هذا التحدى.

النجم محمد رمضان، كان كعادته مختلفا عن الاخرين، حيث فضل أن يخوض تحدى الـ 18 عاما، حيث نشر صورة له فى مرحلة طفولته عام 2000، وصورة حديثة له من عام 2018 ، وعلق بهاشتاج " yearschallenge18"، وهى الصورة التى لاقت إعجاب الجمهور، على إصرار رمضان على الوصول لحلمه فى هذه الفترة، بينما ذهب آخرون إلى أن ملامحه لم تختلف كثيرا عن ملامحط طفولته .

أما من أبرز النجوم الذين حرصوا على مشاركة تحدى الـ10 سنوات، كانت نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندى، والشاعر بهاء الدين محمد، الذى نشر صورتين مختلفتين له وعلق قائلاً: "أنا لقيتهم بيقولولى اعمل كده فعملت".

كما شاركت الفنانة ريم مصطفى فى التحدى، وانهالت عليها تعليقات المتابعين متغزلين فى جمالها، وأنها "كل ما تكبر تحلى"، وكذلك حرصت على خوض التحدى الفنانة علا الفارس، والمطربة الشابة ياسمين على، والفنانة كندة علوش.

وكعادته لم يفوت الفنان على ربيع هذا التحدى، دون أن يترك بصمته الساخرة، حيث شارك بصورة له من شخصية "سعادة"، التى أداها بمسلسله الأخير "سك على إخواتك"، ليكتب عليها عام "2009"، فيما شارك صورة النجم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى، على أنها صورته فى عام 2019.

شذى حسون وآية عبد الله التى علقت بقولها: "من 10 سنين كنت لسة فى المدرسة"، ورانيا محمود ياسين التى علقت قائلةً: "أيام بتعدي من عمرنا وبنكبر ربنا يبارك في عمرنا جميعا"، والإعلامى خالد عليش الذى علق على صورته فى هذا التحدى بقوله: "الحقيقة والسراب".

أيضاً شارك فى التحدى شريف عبد الفضيل نجم النادى الأهلى السابق، والشاعر أمير طعيمة، والفنان عمرو محمود ياسين، والفنان كريم فهمى والفنانة رانيا يوسف، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، وخالد أنور، ودنيا عبد العزيز، والفنانة حورية فرغلى، وزاب ثروت الذى علق قائلاً: "نفس البصة ونفس الحاجب".

الفنانة بدرية طلبة التى شاركت صورة لها من طفولتها على أنها التقطت لها قبل 10 سنوات، وعلقت بقولها: "بدرية طلبة فرق 10 سنين حد عنده اعتراض".

الفنانة شيماء سيف شاركت فى التحدى على طريقتها الخاصة، حيث وضعت صورة لها، وصورة أخرى للفنانة هيفاء وهبى، وعلقت بقولها: "تحدى العشر سنوات بس للمستقبل".

كما شارك فى التحدى الفنانة ليلى علوى وهانى سلامة ودنيا سميرغانم وإنجى المقدم وهنا شيحة وأنجى وجدان ونسرين أمين والفنان أحمد داود وزوجته، ويسرا اللوزى ونجلاء بدر ونيللى كريم وإيناس عز الدين وعمرو سلامة ونجلاء بدر وناهد السباعى مع والدتها ناهد فريد شوقى وإيمى سالم وهبة الأباصيرى وإنجى وجدان ومصطفى خاطر وأسما شريف منير.







































