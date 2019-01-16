كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 01:32 مساءً - مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الايطالي

يوفنتوس وميلان

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الايطالي

يلاقي ميلان منافسه يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ضمن كأس السوبر الإيطالي، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة يوفنتوس وميلان على قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق علي سعيد الكعبي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الايطالي

مباراة يوفنتوس وميلان.. أليغري: فريقي جاهز لانتزاع كأس السوبر الإيطالي

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان على كأس السوبر الإيطالي في جدة.. والمعلقون‎

ويشارك يوفنتوس في المباراة بصفته بطل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

ويوفنتوس وميلان يحملان الرقم القياسي في بطولة كأس السوبر الإيطالي، ولكل منهما 7 ألقاب، وآخر ألقاب يوفنتوس في البطولة تعود للعام 2015، في حين حقق ميلان الكأس لآخر مرة العام 2016.

وميلان ويوفنتوس أكثر الأندية تحقيقًا للقب الدوري الإيطالي أيضًا، إذ أحرز يوفنتوس اللقب 34 مرة، منها آخر 7 مواسم، بينما أحرز ميلان اللقب 18 مع، وهو نفس رقم منافسه إنتر ميلان.

وقال ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، إن فريقه جاهز لانتزاع اللقب بالفوز على ميلان.

وأضاف “كريستيانو رونالدو من العوامل الرئيسية في النجاح في المباراة، حيث حقق نهائيات كثيرة، لذا فإننا سنعتمد على عامل الخبرة التي يتمتع بها”.