ما هو القناع الأزرق الشهير ولماذا تحتاجه بشرتنا؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يناير 2019 08:26 صباحاً - نظراً لاهتمامنا الدائم بأي شيء جديد على صعيد الصحة والجمال، صادفنا عنصراً جديداً جذبنا لونه النابض بالحياة واسمه الفريد.
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اذ تنال نبتة blue tansy الزرقاء اشادة كبيرة كمكون اشبه بمعجزة ،وتأتي في شكل زيت.
هي نبات متوسطي مزهر باللون الأصفر ، يدعى البابونج المغربي، وعادة ما تتواجد في شمال المغرب .
لها رائحة عشبية جميلة وناعمة قد تكون سبب انجذاب الناس إليها بخلاف ألوانها الجذابة ومزاياها المذهلة.
إن اللون الأزرقفي الواقع نتيجة للتفاعل الكيميائي الذي يحدث عندما يتم تقطير زهرة البابونج باستخدام عملية التبخير.
لكن هذا ليس الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ... فشهرتها ناجمة عن غناها بخصائص مضادة للالتهابات وبمضادات الأكسدة بقدر تأثير البابونج المريح والمهدئ اليكم فوائدها المهمة للغاية ...
1- ترطب البشرة بعمق عند خلط الزيت العطري مع مرطبك المفضل، أو يمكن انتقاء منتجات تشمل النبتة الزرقاء اللون من بين مكوناتها.
2- تهدئ البشرة وتساعد على التقليل من ظهور البثور، وتعطي ملمسًا جميلًا.
3- ينصح باستعمالها كقناع مغذي للبشرة ويقلل من علامات الشيخوخة المزعجة.
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