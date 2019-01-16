3 خلطات سريعة وفعالة للتخلص من بثور الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يناير 2019 08:26 صباحاً - بثور الوجه مشكلة مزعجة تعاني منها نساء كثيرات، وهي تنعكس سلباً على إشراقة بشرتهن وجمالها. لذلك، تخلصي فوراً من بثور الوجه من خلال وصفات طبيعية سريعة وفعالة، سنعرفك إليها في هذا المقال.

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وصفة التفاح واللبن

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من التفاح المبشور واللبن الزبادي، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. طبقي الخليط على بشرة وجهك بعد تنظيفها. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، من ثم اغسلي وجهك بالمياه الفاترة، جففيه وضعي عليه بعضاً من ماء الورد.



وصفة العسل والخردل

اخلطي ملعقة صغيرة من كل الخردل والعسل الى أن تحصلي على خليط متجانس. وقبل الخلود الى النوم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه حتى صباح اليوم التالي. وفي الصباح، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.



وصفة القرفة والعسل

امزجي ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. وحين يصبح المزيج متماسكاً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الباردة جيداً.

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