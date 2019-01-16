كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 08:00 صباحاً - وزير التعليم: وقف تسريبات الامتحانات باستحكامات عسكرية

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي، قائلًا: "أنا فخور بيكم جدًا لتطبيق النظام التعليمي الجديد".

وتابع "شوقي"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن تسريب الامتحان في اليوم الثاني في المنظومة الجديدة، دليل على أن هناك ثقافة في حاجة للتغير، لافتًا إلى أن الوزارة قادرة على وقف التسريب، باستحكامات أقرب إلى العسكرية، من خلال تدخل القوات المسلحة والشرطة، وشركات أمن بتكليفات تقدر بـ1.5 مليار جنيه، وهذا الأمر حدث خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن تسريب امتحان غير محسوب في المجموع، هدفه إثارة البلبلة، ومن يقوم بمشاركة الامتحان المسرب من الطلاب لا يريد أن يتعلم.

ولفت إلى أن الامتحانات في هذا الفصل تدريبية، وإذا قام الطالب بالغش فسيكون الخاسر الأكبر، ولا يلومن إلا نفسه، مشيرًا إلى أن امتحان نهاية العام ستكون على "التابلت"، والاسئلة ستوضع دون تدخل بشري، ومن يعتمد على التسريب، فلن يجده.

وأضاف أن التسريبات لا تضر الوزارة، ولن يتم اتخاذ أي أجراء ضدها، متابعًا: "مش هضيع مليار ونصف، عشان أزوق مشكلة من الأجدى أن تعالج، وهسيب التسريب المرة دي، والعبرة في امتحانات آخر العام".

وتابع أن الوزارة ستقوم بإجراء تحقيق داخلي لمعرفة من قام بتسريب الإمتحانات، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يعلم مصلحته جيدًا لن يهتم بالتسريبات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تحقيقات حول تسريبات امتحانات الصف الأول الثانوى 2019.

كان أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى، قد اشتكوا من تسريب امتحان الأحياء واللغة الفرنسية اليوم، وأكدت الوزارة أن واقعة التسريب حدثت فى القليوبية وتم التحقيق فى الواقعة.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان اليوم الثالث لهم بالامتحانات التجريبية فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتستمر الامتحانات حتى 24 من يناير الجارى.