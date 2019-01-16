كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 03:58 صباحاً - أول تعليق لخالد يوسف بعد أزمة تسريب مقطع مني فاروق الجنسي

قال المخرج خالد يوسف: إنه يحضر حاليًا لفيلم بعنوان "السر 21"، يتحدث عن قضية صراع الأجيال، والجيل الجديد الذي ولد في وسط مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه سيبدأ في تصوير "سقوط الأندلس" قبل نهاية 2019.

وأضاف "يوسف"، خلال حديثه لفضائية "الغد"، أن فيلم "سقوط الأندلس" يشارك في إنتاجه عدة دول عربية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود أزمة في صناعة السينما إلا أن إنتاج الأفلام السينمائية لم يتوقف، معقبًا: "صعب يفوت سنة من غير فيلم أو حاجة مهمة".

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للمخرج خالد يوسف مع الكاتبة ياسمين الخطيب، وخرجت "ياسمين" وقالت إنها كانت متزوجة منه منذ عدة أعوام، في منشور لها عبر صفحتها على "فيس بوك"، في حين علق "يوسف" بعدها في منشور قصير عبر صفحته أيضًا قائلًا: "تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة وكنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".