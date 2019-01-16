كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 يناير 2019 02:24 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأربعاء 16-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 العديد من المباريات في شتى أنحاء العالم.

في تمام السابعة والنصف وعبر القناة السعودية الرياضية الأولى يلتقي يوفنتوس مع منافسه ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

وفي العاشرة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 3" يواجه ريال مدريد منافسه ديبورتيفو ليجانيس في كأس الملك في إياب دور الـ16.

أما في كأس آسيا فهناك أربع مباريات تقام يوم الأربعاء.

منتخب فيتنام يواجه اليمن عبر قناة "بي إن ماكس 2" في تمام السادسة مساء.

وفي التوقيت ذاته وعبر قناة "بي إن ماكس 1" يواجه منتخب إيران منافسه العراق.

وقبل ذلك يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع الصين عبر قناة "بي إن ماكس 1" في تمام الثالثة والنصف.

وفي الوقت ذاته يلتقي منتخب قيرجيزستان مع الفلبين عبر قناة "بي إن ماكس 2".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16-1-2019

كأس الاتحاد الإنجليزي:

ساوثهامبتون وديربى كاونتى، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت ماري.

كأس آسيا:

كوريا الجنوبية والصين، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على beIN MAX HD1.

قيرجيزستان والفلبين، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على beIN MAX HD 2.

إيران والعراق، الساعة السادسة مساء، على قناة beIN MAX HD 1.

فيتنام واليمن، الساعة السادسة مساء، على قناة beIN MAX HD 2.

كأس ملك إسبانيا:

أتليتكو مدريد وإشبيلية، الساعة الثامنة والنصف مساء، على beIN SPORTS HD 3.

ليجانيس وريال مدريد، الساعة العاشرة والنصف مساء، على beIN SPORTS HD 3.

كأس السوبر الإيطالي:

يوفنتوس وميلان، الساعة السابعة والنصف مساء، على KSA SPORTS HD 1.

الدوري الفرنسي:

سانت إتيان ومارسيليا، الساعة العاشرة مساء، على beIN SPORTS HD 6.

كأس العالم لكرة اليد:

مصر والمجر، الساعة السابعة مساء، على قناة نايل سبورت.

قطر والسويد، الساعة التاسعة والنصف.