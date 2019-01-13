كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 12:50 مساءً - سهل وصعب - الطلاب يقيمون امتحان اللغة العربية للأول الثانوي

كتب: محمود السريف

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة شهد انقسام بين الطلاب علي سهولة وصعوبة الإمتحان.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد من الطلاب أكدوا علي أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط وأن اغلب الأسئلة من خارج الكتاب المدرسي، وبالتالي لم يستعين أغلبهم بالكتاب الذين سمح لهم بإصطحابه داخل اللجنة لأول مرة.

وفي المقابل، أشارت عبير إلي أن الإمتحان جاء في مستوي الطالب المتفوق وأغلب الأسئلة من خارج المنهج والإختيارات كلها قريبة من بعضها ومتشابهه، مما تسببت في حيرة الطلاب لأنها بنفس المعني، حيث قال بعضهم: "السؤال له اكتر من اجابة وكلهم صح وطالبين ادق اجابه وكمان كل الأسئلة من برة الكتاب مفيش إلا واحد، ايه لازمة اوبن بوك".

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن التجربة مازالت غامضة وامتحان اللغة العربية غير كاف للحكم عليها، وننتظر لحين استكمال باقي الإمتحانات وتطبيق التابلت حتي نستطيع تقييم التجربة بشكل واقعي، موجهه رسالة لأولياء الأمور والطلاب: " الإمتحان تجريبي بدون درجات، اطمنوا وركزوا في باقي الإمتحانات".

وتفاعل أولياء الأمور والطلاب علي صفحة اتحاد امهات مصر، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوي: " الحمد لله امتحان بورسعيد حلو ومعقول جدا بس ولا كلمه من المنهج بس يتحل عادى والنحو سهل جدا اللهم لك الحمد"، وفي المقابل قال آخرين: " الإمتحان كله متحرر والاختيارات كلها قريبه من بعضها والكتاب المدرسى ولا ليه اى لازمه"، واضافت أخري: "

انا نفسى اعرف بعد المذاكره اللى ذاكرناها والمجهود ده كله وفى الأخر الإمتحان بره المنهج والاختيارات كلها قريبه من بعضها حتى المدرسين محتارين فيها لأنها كلها بنفس المعنى، ايه اللى بيعملوه فى اولادنا ده واحنا بقى حانعيش على ضربات الحظ ونحدد بيها مستقبل اولادنا".