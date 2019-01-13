كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 12:50 مساءً - طلاب أولى ثانوي راضون عن امتحان "الأوبن بوك" : لوفضلنا على كدا هنبقى تمام

أنهى طلاب الصف الأول الثانوى، منذ قليل، الامتحان التجريبي للغة العربية بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك", والذي يصطحب فيه الطلاب الكتاب أثناء أداء الامتحان.

وبعد انتهاء الامتحان ظهرت علامات الرضا والفرح على وجوه الطلاب معبرين عن رضاهم الكامل بالإمتحان التجريبي الأول .

وأكد أحد الطلاب بمدرسة أبو الهول القومية المشتركة بالهرم، أن الامتحان سهل لكن 60% من الامتحان كان من خارج المنهج.

وأضاف أن نظام "الاختيارات" في الامتحان جيدة، مضيفا أن هناك سؤالين فقط الذي اعتمد فيهما على الكتاب قائلًا: "قالوا الامتحان أوبن بوك وجه منه حاجات قليلة جدًا.. ويمكن سؤال أو سؤالين بس اللى اعتمدنا على الكتاب فيهم".

وقال طالب آخر: "الامتحان حلو ولو فضل على كده هيبقى تمام"، مؤكدًا أن الامتحان قائم على الاختيار ويعتمد بصورة كبيرة على التفكير.