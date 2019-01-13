كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 12:50 مساءً - طلاب أولى ثانوي راضون عن امتحان "الأوبن بوك" : لوفضلنا على كدا هنبقى تمام
أنهى طلاب الصف الأول الثانوى، منذ قليل، الامتحان التجريبي للغة العربية بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك", والذي يصطحب فيه الطلاب الكتاب أثناء أداء الامتحان.
وبعد انتهاء الامتحان ظهرت علامات الرضا والفرح على وجوه الطلاب معبرين عن رضاهم الكامل بالإمتحان التجريبي الأول .
وأكد أحد الطلاب بمدرسة أبو الهول القومية المشتركة بالهرم، أن الامتحان سهل لكن 60% من الامتحان كان من خارج المنهج.
وأضاف أن نظام "الاختيارات" في الامتحان جيدة، مضيفا أن هناك سؤالين فقط الذي اعتمد فيهما على الكتاب قائلًا: "قالوا الامتحان أوبن بوك وجه منه حاجات قليلة جدًا.. ويمكن سؤال أو سؤالين بس اللى اعتمدنا على الكتاب فيهم".
وقال طالب آخر: "الامتحان حلو ولو فضل على كده هيبقى تمام"، مؤكدًا أن الامتحان قائم على الاختيار ويعتمد بصورة كبيرة على التفكير.
كما طالبت المسئولين عن الامتحانات بأن يعملوا على تطبيق تجربة «امتحان الأوبن بوك» بالكامل، وأن يسمحوا للطلاب باصطحاب الكتب في أثناء الامتحان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، مرارا أن الامتحان مجرد تجربة أو تدريب للطلاب على النظام الجديد، وأنه لن تكون هناك اعتبارات للدرجات، ولن يتم محاسبة الطلاب بمبدأ النجاح والرسوب، ورغم ذلك لا ينقطع الحديث حول امتحانات الصف الأول الثانوي، وتواترت التساؤلات عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فيس بوك، وتضج مجموعات أولياء الأمور عبر واتس آب وفيس بوك بالأحاديث حول طبيعة الأسئلة التي سيواجهها الطلاب، وكيفية التصحيح واحتساب الدرجات، ما يؤكد أن معركة الدرجات ما زالت حاضرة في أذهان أولياء الأمور والطلاب.
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