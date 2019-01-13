كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 11:23 صباحاً - الأمن يضبط عاطلين بحوزتهم ٧ طرب حشيش بالبحر الأحمر



تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلين بحوزتهم ٧ طرب حشيش بغارب وسفاجا. وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم رأس غارب من ضبط "محمد خ ح م" عاطل ومقيم خلف مخبز النصر – رأس غارب والسابق اتهامه في 6 قضايا ضرب – مخدرات آخرها القضية رقم 646 /2016 جنح رأس غارب "مخدرات" بحوزته 13 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جراما تقريبًا – 650 جنيها وهاتف محمول حال تواجده بمنطقة المدينة الصناعية "دائرة القسم". وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 137 / 2019 جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة. كما تمكن ضباط مباحث قسم سفاجا من ضبط "مصطفى أ ى ب" عاطل، ومقيم مركز قنا - قنا وبحوزته 6 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 600 جرام تقريبًا و100 جنيه وهاتف محمول، حال تواجده بمنطقة مجلس المدينة "دائرة القسم"، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 529 / 2019 جنح قسم سفاجا وأخطرت النيابة العامة.

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