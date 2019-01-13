انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: قتلى وإصابات وإطلاق نار بشوارع جدة.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 13 يناير 2019 08:12 صباحاً - قُتل شخص وأصيب 3 آخرون خلال مشاجرة دموية وقعت في مدينة جدة السعودية، استخدم فيها أسلحة نارية، وبيضاء، ليل الجمعة السبت.

وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يطلقون النار في أحد شوارع جدة، وينهالون بالضرب العنيف على أحد الأشخاص ، في حي الحمدانية بمدينة جدة.

وأكدت الأجهزة الأمنية بجدة أنها أطلقت تحقيقاً في ملابسات المشاجرة التي شارك فيها نحو 15 فرداً، واندلعت إثر خلافات شخصية بينهم.

وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية: "باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جارياً لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين".

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف نقلت المصابين الـ3 إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.