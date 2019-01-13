كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 05:14 صباحاً - تعرف على حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي

كتبت : انجي بيومي

علق الفنان أشرف عبد الباقي على شائعة وافته التي انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال أشرف عبد الباقي، "فوجئت بانتشار خبر وفاتي، وبكم مكالمات هائلة من أصدقائي وعائلتي بعد انتشار هذه الشائعة السخيفة، للاطمئنان على صحتي وبيان حقيقة الأمر".

وتابع: "مطلق هذه الشائعة شخص مريض وسخيف، فما الذي يستفيده من وراء هذه الأكاذيب! والخطأ يعود أيضا على الذين نشروا الاخبار دون أن يكلفوا أنفسهم بالتأكد من الأمر".

وأكد أشرف عبد الباقي خلال حديثه ساخرا: "كنت ادخل على الصفحات التي تنشر اخبار وفاتي وأقدم لهم العزاء بنفسي في نفسي".

وأضاف: "عائلتي تعرضت للقلق والفزع بعدما انتشرت شائعة وفاتي، حتى اشقائي الذين يتواجدون خارج مصر حاليا اتصلوا بي للاطمئنان على صحتي، وعن نفسي لا أهتم بالرد على هذه الشائعات لأن مطلقها سخيف ويعاني من الخلل العقلي بالتأكيد".

يشار إلى أن أشرف عبد الباقي يقدم حاليا عروض الموسم الرابع من "مسرح مصر"، على خشبة مسرح جراند نايل تاور، بجاردن سيتي.

يذكر أن فرقة "مسرح مصر" لأشرف عبد الباقي يشارك في بطولتها كل من علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفي ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.