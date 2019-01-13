كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 02:05 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأحد 13-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يخوض نادي الزمالك مواجهة صعبة في المغرب يوم الأحد أمام اتحاد طنجة في لقاء الذهاب بملحق الكونفدرالية. ويلعب منتخب مصر لكرة اليد ثاني مبارياته في كأس العالم أمام قطر. ويستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن لقاء مرتقبا بين توتنام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبحث برشلونة عن تعزيز تصدره للدوري الإسباني حين يستضيف إيبار ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس. مباريات اليوم الأحد 13-1-2019 - الدوري الإنجليزي ايفرتون * بورنموث 16:15 توتنهام هوتسبر * مانشستر يونايتد 18:30 - الدوري الإسباني ليفانتي * اتلتيكو مدريد 13:00 اتليتك بلباو * اشبيلية 17:15 برشلونة * إيبار 19:30 ريال بيتيس * ريال مدريد 21:45 - الكونفيدرالية الإفريقية زيسكو * كايزر تشيفز 15:00 جيما أبا جيفار * حسنية اغادير 15:00 جور ماهيا * نيو ستار دي دوالا 15:00 بانتو * إينوجو رينجرز 16:00 القطن الكاميروني * اشانتي كوتوكو 16:30 أوتوهو أويو * كمبالا سيتي 16:30 دياراف داكار* نهضة بركان 16:30 اتحاد طنجة * الزمالك 17:00 النصر* ساليتاس 18:00 الهلال السوداني * موكورا سبور 19:00 - كأس اّسيا كوريا الشمالية * قطر 13:00 عمان * اليــــابان 15:30 تركمنستان * أوزباكستان 18:00 - كأس إيطاليا تورينو * فيورنتينا 16:00 انترناسيونالي * بينفينتو 19:00 نابولي * ساسولو 21:45 - الدوري الفرنسي نانت * رين 16:00 ديجون * مونبيليه 18:00 تولوز * ستراسبورج 18:00 مارسيليا * موناكو 22:00 - الدوري البرتغالي ناسيونال ماديرا * بيلينينسيش 17:00 شافيش * تونديلا 19:30 ريو آفي * فيتوريا سيتوبال 22:00 - الدوري المغربي الكوكب المراكشي * أولمبيك آسفي 16:00

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