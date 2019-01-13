علقت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، من جديد، على تداول صورة تجمعها بالمخرج خالد يوسف، وهو يحتضنها.
وقالت ياسمين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق الفنان خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره".
وأضافت: "مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها".
أعلن المخرج خالد يوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتعرض لحملات ممنهجة وشائعات مغرضة.
وأكد "يوسف" أنه لن يرد على هذه الحملات، مضيفًا: "أنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".
يأتي ذلك بعدما ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع خالد يوسف بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب.
وقالت الخطيب تعليقا على الصورة، إنها تزوجت من الفنان خالد يوسف لفترة من الوقت ثم انفصلت عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ5 صور رومانسية لهما.. تعليق جديد من ياسمين الخطيب بشأن خالد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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