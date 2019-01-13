كتب ياسر ابراهيم - الأحد 13 يناير 2019 12:38 صباحاً - خالد يوسف يكشف حقيقة زواجه من ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب وخالد يوسف

أعلن المخرج خالد يوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يتعرض لحملات ممنهجة وشائعات مغرضة.

وأكد "يوسف"، أنه لن يرد على هذه الحملات، مضيفًا: "أنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".

يأتي ذلك بعدما ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع خالد يوسف بالفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب.

وقالت الخطيب تعليقا على الصورة، إنها تزوجت من الفنان خالد يوسف لفترة من الوقت ثم انفصلت عنه.