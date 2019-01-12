كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 11:17 مساءً - أحمد داوود بالأسكندرية دعمآ لفيلم "١٢٢"

أجرى النجم أحمد داوود استفتاءً على صفحته الشخصية للفيسبوك، على اختيار محافظة من محافظات القاهرة ليشاهد فيلم 122 معهم في السينمات، وبالفعل قام العديد من المتابعين بالتصويت لمحافظتهم، ووقع الاختيار على محافظة الإسكندرية، ووعد أحمد داوود جماهيره أنه قريبًا سيذهب إلى الإسكندرية لمشاهدة 122 معهم في السينمات، وعلق قائلًا "‏أكتر محافظة تم التصويت ليها كانت إسكندرية.. إن شاء الله هشوفكم في الإسكندرية قريبًا.. سوف يتم الإعلان عن الميعاد والسينمات في أقرب وقت ممكن.. وعمار يا إسكندرية".

"122" هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.

