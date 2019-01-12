كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 05:21 مساءً - عاجل وحصري .. بشرة خير بخصوص حكم العلاوات الخمس بعد 5 ايام

عاجل وحصري .. بشرة خير بخصوص حكم العلاوات الخمس بعد 5 ايام

عاجل وحصري .. بشرة خير بخصوص حكم العلاوات الخمس بعد 5 ايام

عاجل وحصري .. بشرة خير بخصوص حكم العلاوات الخمس بعد 5 ايام

البشاير اخبار المعاشات

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنهم الفئة الوحيدة التي لا يوجد كيان يمثلها في الدولة بشكل رسمي، فهم حتى الآن لهم تمثيل في اتحاد العمال وفي وزارة التضامن ولكن ليس بشكل متكامل يحقق لهم الخصوصية.

وكشف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة ، عن تفاصيل هذه المشروع، والتي تتبلور حول إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات يتم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، وجمعية عمومية يتم انتخابها وتكون ممثلة في تشكيلها عن كل لجنة نقابية يتم إنشائها بموجب المشروع في كل محافظة ويكون المقر الرئيسي في القاهرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 9 ملايين صاحب معاش غير الذين يتم إضافتهم سنويًا، الأمر الذي يجعل حقهم في إنشاء كيان خاص بهم حق لهم بعيدا عن سيطرة الكيان الإداري أو الحكومي، ويكون أصحاب المعاشات من يتولى شئونها.

هذا الخبر يصنفه المتخصصين انه من اقوي القرارت التي ستخدم حك العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ، لان الكيان المختص برفع الدعاوي التي تخص المعاشات سيكون كيان رسمي ونظامي يدرج تحت تعريفات القانون ، وسيكون البدري فرغلي مستحدث رسمي لاصحاب المعاشات .

ويكون هذا ضربة لنقض الحكومة علي الحكم لان دفوع الحكومة تفيد بأن البدري فغلي كياني غير رسمي وهذا ما نفاه فرغلي ، قائلان انه يملك مستندات رسمية من رئيس الحكومة السابق تخاطبه بشكل رسمي وتخاطب اتحاد اصحاب المعاشات الحالي بكشل رسمي .

وأوضح عبد الفتاح محمد أن المشروع نص على إنشاء صندوق يتبع هذا الاتحاد يتم فيه تحصيل الرسوم والاشتراكات من قبل أصحاب المعاشات مقابل التحاقهم بالاتحاد، وذلك لمنحهم عددًا من الامتيازات، أهمها استخراج كارنيهات، وستكون لهم إعفاءات جمركية وضريبية بجانب المصايف والرحلات والعلاج على نفقة الدولة، والاشتراك في التأمين الصحي، لافتًا بأن القانون لم يحدد قيمة هذه الرسوم ولكن الحكومة ستحددها في اللائحة التنفيذية الخاصة به بعد إعلان صدوره.