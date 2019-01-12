كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 05:21 مساءً - ضبط مدير شركة بالجيزة نصب على 1500 شاب في مبالغ مالية

ضبطت مديرية أمن الجيزة، مدير شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى قدرته على تعيينهم بالوظائف المختلفة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام " يسر. س. أ"، المدير المسئول بشركة توظيف، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل داخل البلاد وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بوظائف بالشركات الكبرى والفنادق والمصانع على خلاف الحقيقة، والاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى (ثلاثمائة وخمسين جنيهًا) نظير استمارة شغل الوظيفة وقيامه باصطياد ضحاياه عن طريق شبكة الإنترنت، وأنه يتخذ من مكتب مستأجر بدائرة قسم شرطة الطالبية وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش المكتب عُثر على (1500 كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الشباب راغبى العمل- 800 طلب خطاب ترشح لوظيفة يحمل اسم الشركة ــــــ 500 خطاب ترشيح لوظائف مدون بها بيانات راغبى العمل وممهورة بتوقيعاتهم ــــــــ 400 أوراق السيرة الذاتية لراغبى الحصول على الوظائف ـــــــــ 20 دفتر الإيصالات الدالة على استلام المتهم مبالغ مالية من ضحاياه- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.