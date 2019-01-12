شوقي يطمئن طلاب "أولى ثانوي" من نظام الامتحان الجديد.. والأمهات: ربنا يستر

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على طمأنة طلاب الصف الأول الثانوي قبل امتحانات الغد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتي تشهد تطبيق نظام التعليم الثانوي المعدل لأول مرة.

وقال: "على الرغم من أن هذه أول مرة في التعليم المصري يكون هناك تدريب مثل هذا بلا درجات، وكذلك أول مرة يكون هناك تطبيق لفكرة الكتاب المفتوح إلا أن الأسئلة ما تزال تنهال علينا لتعكس المشكلة الحقيقية التي نشهدها ونحن ننتقل من الثقافة القديمة التي رسخت في أذهان أولادنا أن الإمتحان هو (سباق درجات)، إلى ما نصبو إليه وهو أن الهدف من التعليم هو (التعلم) وليس الدرجات وحدها".

وتابع: "نحاول أن تعكس الدرجات مستوى التعلم الحقيقي وفهم العلوم المختلفة وليس مستوى الحفظ أو القدرة على نقل المعلومة وإذا أدركنا الهدف لن نحتاج لكل هذه الأسئلة. نحن نعلم أن هذا التغيير الثقافي هو لب التغيير الحقيقي وليس التابلت أو المحتوى الرقمي وحدهم كما ظن البعض".

وحرصت الأمهات على التعليق حول حديث الدكتور طارق شوقى عبر صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، قالت نهى عبيد ولية أمر: "كلام منطقي جدا واكثر من رائع بس طبعا مع طالب من بداية تعليمه بتعامل معاه بهذا الشكل مش مع طالب منذ أكثر من 8 سنوات، يتعلم عن طريقه حفظ وتلقين وفي مرحلة تحديد مصير بشكل ده الله المستعان".

وأضافت "سعاد علي": "الكلام حلو جدا لأن يكون التعليم هدفه الفهم و الاستنتاج و لكن طلابنا لم يتدربوا على ما تقول حتى الأساتذة نفسهم شرحوا بالطريقة التقليدية التى تعود عليها الطلبة في السنين الماضية، المفروض الطلبة تأخذ الوقت الكافي حتى تكون قادرة على حل مثل هذه الإمتحانات، أضف إلى ذالك الحشو الزائد عن اللازم لا يسمح للطلبة أن يستوعبوا و يستنتجوا و يفهموا كل هذا بالإضافة للمواد الكثيرة".

وذكرت ولية أمر أخرى: "المدارس والمعلمون بيشرحوا بالطريقة القديمة فين التدريب فين النظام الجديد، الشيء الوحيد الجديد هو الامتحان دون نماذج ولا شرح".

وتابعت سما جمال: "كان المفروض تطبيق هذا النظام ابتداء من المرحله الاعداديه وليست الثانويه حتى يكون هناك وقت كافى للطالب والوزارة لتدريب الطلبه عليه".

وقالت جيهان مجدي: "هو النظام الجديد في تغير الامتحانات بس لكن مفيش حاجه تاني اتغيرت، لا طريقه شرح ولا مناهج كله على النظام القديم".

جدير بالذكر، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد، ستبدأ غدا، وحاول وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الإجابة عن بعض الأسئلة التي تدور في أذهان الطلاب وأولياء الأمور، منها أنه سيسمح للطلاب الذين كتبوا تعليقات بالكتب بدخول الامتحان بها لأن الفكرة ليست نقل الإجابة من الكتاب إلى الورقة كما ذكر، ولكن فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء أو مسميات متعددة ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للموضوعات، لأن الأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرة.

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