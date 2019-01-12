كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 02:23 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 12-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يستهل الأهلي والإسماعيلي مبارياتهما في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت بمواجهة مازيمبي وفيتا كلوب على الترتيب. ويقود محمد صلاح فريق ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويلعب العراق أمام اليمن وتواجه السعودية المنتخب اللبناني في كأس آسيا. ويحل يوفنتوس ضيفا على بولونيا في كأس إيطاليا. جدول مباريات اليوم السبت 12-1-2019 كأس الأمم الآسيوية فيتنام مع إيران 1:00 ظهرا اليمن مع العراق 3:30 عصرا لبنان مع السعودية 6:00 مساء دوري أبطال أفريقيا بلاتينيوم مع اورلاندو بيراتس 3:00 عصرا مازيمبي مع الإسماعيلي 3:00 عصرا سيمبا مع شبيبة الساورة 3:00 عصرا الأهلي مع فيتا كلوب 9:00 مساء كأس الكونفدرالية الأفريقية فيبرس مع النادي الصفاقسي 3:00 عصرا أفريقيا ستارز مع الرجاء الرياضي 4:00 عصرا الملعب المالي مع بيترو أتلتيكو 6:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد مع أرسنال 2:30 عصرا ليستر سيتي مع ساوثهامبتون 5:00 مساء كريستال بالاس مع واتفورد 5:00 مساء بيرنلي مع فولهام 5:00 مساء كارديف سيتي مع هيديرسفيلد تاون 5:00 مساء برايتون مع ليفربول 5:00 مساء تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد 7:30 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى ليجانيس مع هويسكا 2:00 ظهرا فالنسيا مع بلد الوليد 5:15 مساء جيرونا مع ديبورتيفو ألافيس 7:30 مساء فياريال مع خيتافي 9:45 مساء الدوري الفرنسي الدرجة الأولى أميان مع باريس سان جيرمان 6:00 مساء

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