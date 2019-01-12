كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 02:23 صباحاً - نتائج مباريات كأس آسيا 2019 الجمعة 11-1-2019
كأس آسيا 2019
أقيمت اليوم الجمعة ثلاثة مباريات ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.
وأقيمت اليوم مباراتين ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ومباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، وجاء النتائج كما يلي:
-تغلب منتخب أستراليا على منتخب فلسطين بثلاثة اهداف مقابل لا شيء.
-فاز الصين على الفلبين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
-وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوز صعب على منتخب قيرغيزستان.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات كأس آسيا 2019 الجمعة 11-1-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.