كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 02:23 صباحاً - نتائج مباريات كأس آسيا 2019 الجمعة 11-1-2019

كأس آسيا 2019

أقيمت اليوم الجمعة ثلاثة مباريات ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

وأقيمت اليوم مباراتين ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ومباراة ضمن مباريات المجموعة الثانية، وجاء النتائج كما يلي:

-تغلب منتخب أستراليا على منتخب فلسطين بثلاثة اهداف مقابل لا شيء.

-فاز الصين على الفلبين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

-وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوز صعب على منتخب قيرغيزستان.