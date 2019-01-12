كتب ياسر ابراهيم - السبت 12 يناير 2019 02:23 صباحاً - موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي وفيتا كلوب

فتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم السبت.

ويحل بطل الكونغو ضيفًا على الأهلي في استاد برج العرب الذي يحتضن المباريات الإفريقية للأحمر خلال الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه على جيما أبا جيفار الإثيوبي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للمسابقة.

ويدخل الفريق المصري المباراة مدعمًا بـ3 عناصر جديدة بعد أن قيد في قائمته الإفريقية الثلاثي رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم

تنطلق صافرة التونسي صادق السالمي حكم المباراة معلنةً عن بدايتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وفيتا كلوب في دوري الابطال

وتُعرض مباراة الأهلي وفيتا كلوب على قناة BEINSPORT HD 1 حصريًا على قمري "سهيل سات" و"نايل سات" باعتبارها المالك الوحيد لحقوق البث عليهما.

وتذاع المباراة على البث الأرضي للقناة الثانية المصرية وكذلك "نايل سبورت" كونهما تابعتين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.