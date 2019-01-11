كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 11:04 مساءً - غدا.. عزاء شقيقة طلعت زكريا من مقر رأسها بالأسكندرية

يتلقى الفنان طلعت زكريا غدا، العزاء في شقيقته بمنزل العائلة في مسقط رأسه بالإسكندرية بعد تشييع جنازتها إلى مقابر الأسرة هناك.

يذكر أن إيمي طلعت زكريا، أعلنت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة عمتها وشقيقة والدها طلعت زكريا، وطالبت أصدقاءها بالدعاء لها بالرحمة.

وكتبت إيمي طلعت زكريا، منشورًا لها عبر "فيسبوك"، قالت فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون،،، توفيت الى رحمة الله تعالى عمتي نادية ،،، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».