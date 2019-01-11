"لا تظلموا الملبن" و"مزة إنبوكس".. كتب نسائية أثارت الجدل بعناوينها

أيام قليلة ويفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخمسين، حيث تجري الآن الاستعدادات الأخيرة من تجهيزات أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس لاستقبال الزوار، وفي ذات الوقت تبدأ دور العرض الترويج لإصداراتها الجديدة والدعاية إليها.

وتحت عنوان "لا تظلموا الملبن" هو الكتاب الجديد لحسناء الحسن، رئيسة جمعية "عنها ولها"، التي من المقرر إصداره من دار الياسمين للنشر والتوزيع، حيث بدأت الدار في الترويج له عن طريق صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ففي مداخلة هاتفية كانت أجرتها الكاتبة حسناء الحسن، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، في شهر نوفمبر 2018، أن الكتاب يعبر عن مشكلات المرأة المصرية، منها نظرة المجتمع إلى ملابسها، وعن وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية، كما أنه يناقش قضايا العنف ضد المرأة وعلى رأسها التحرش.

وعبَّرت "الحسن" عبر مداخلتها الهاتفية، أنه وقع اختيارها على اسم "الملبن" لأنه يعبر عن المرأة المصرية دون مبالغة "الملبن كلمة دارجة، وتصف المرأة المصرية".

وعقب إعلان الدار عن نشر هذا الكتاب لقى تفاعلا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة من استخدام لفظ "الملبن"، حيث نشر حساب يحمل اسم "أحمد رمضان" قائلًا: "حاضر مش هنظلم الملبن"، بينما ذكر حساب آخر حمل اسم "محمد ريدا": "لا تظلموا الملبن.. آه والله".

فاسم الكتاب لم يكن الأول من نوعه في إثارة موجة الانتقادات، فبعض الكتاب ربما لجأوا إلى العناوين المثيرة لجذب أنظار القراء نحو إصداراتهم، رغم المضمون الذي سعى لمعالجة قضايا المرأة، ورصد "هن" في هذا التقرير بعضًا من هذه الأسماء:

1- "ولاد المرة":

في العام 2016، أصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب، كتاب بعنوان "ولاد المرة" ليثير موجة كبيرة من الانتقادات بسبب اسمه، وهو الصادر عن دار ليان، بينما كان الكتاب متضمن مجموعة من المقالات الاجتماعية، تتحدث عن المشكلات التي تقابلها المرأة العربية.

2- "مزة إنبوكس":

وعن دار "نون" للنشر والتوزيع، الذي أصدر كتاب "مزة إنبوكس" للكاتبة الشابة جهاد التابعي، وكان الكتاب نوعا من الأدب الساخر، الذي قام على سرد بعض المشاكل والمضايقات التي تتعرض لها الفتيات عبر "فيسبوك" من معاكسات الشباب أو التحرش بهن.

3- سواقة البنات:

الكاتبة عبير عبد الوهاب، كانت أيضًا من الكتاب الشباب الذين اعتمدوا على العناوين الخاطفة للأنظار، حيث أصدرت كتاب "سواقة البنات.. أبو اللي علمكم السواقة".

وناقش الكتاب الانتقادات التي توجه إلى الفتيات بسبب قلة خبرتهن في قيادة السيارات، واعتمدت الكاتبة على تجربتها مع القيادة منذ أول يوم جلست خلف المقود.

4- "التجربة الفكرية لروح أمه":

ومع دار تويا للنشر والتوزيع، تعاون الكاتب كيرلس بهجت، في إصدار كتابه "التجربة الفكرية لروح أمه" الذي اعتمد فيه على مجموعة من المقالات المترجمة لمناقشة الرجل المدلل من والدته، والمشكلات التي يقابلها في حياتها، وتعامله مع النساء.

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