كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 11 يناير 2019 05:06 مساءً - داعش يهدد بعمليات تفجيرية فى طرابلس والجيش يخلى عدة مقرات

قوات القوات الليبية بإخلاء عدة مقار في العاصمة الليبية طرابلس بعد تهديدات من داعش.

ومن الأماكن التي تم إخلاؤها مجمع "ذات العماد" الإداري الذي يضم مكاتب شركات نفطية دولية وبنوك مهمة في طرابلس، وذلك بعد ورود تهديد إرهابي من داعش.

كما تم إخلاء مقرات تابعة لوزارة الخارجية الليبية في طرابلس إثر التهديد نفسه.